Дело напавшего с ножом на скорую в Петербурге завершили за две недели

В Петербурге готовят к передаче в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в нападении на водителя скорой помощи в центре города.

Как 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Петербургу, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего гендиректора ООО "Интерфудлоджик", который обвиняется в угрозе убийством и хулиганстве (статьи 119 и 213 УК РФ). Следователи уложились в две недели: теперь все дела о нападениях на скорую – под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, днем 17 января водитель "Мерседеса" представительского класса по имени Самир Сеидов у дома 1 на Михайловской улице в ходе дорожного конфликта с водителем автомобиля частной скорой помощи «Петербургская неотложка» напал на него с ножом. Бригада скорой смогла скрутить агрессора до приезда полиции.

По версии самого нападавшего, причиной драки стало столкновение машин. Представители скорой это отрицают. Обвиняемый ждет суда под арестом.