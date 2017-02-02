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02.02.2017 19:13

Дзюба — новый капитан «Зенита»

 

Новым капитаном футбольной команды «Зенит» сегодня, 2 февраля, был выбран нападающий Артем Дзюба. Об этом на вечерней тренировке объявил главный тренер Мирча Луческу.

Скриншот с сайта twitter.com

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Болельщики «Зенита» безрадостно встретили новость о назначении Дзюбы капитаном. В комментариях к записи некоторые из них даже предположили, что это шутка. Добавим, что в одном из товарищеских матчей на сборах в Испании Дзюба уже примерял капитанскую повязку.

Артем Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. За это время он успел провести в сине-бело-голубой форме 64 матча, забить 31 мяч и сделать 14 голевых передач.

Как подчеркивает официальный сайт клуба, Дзюба стал 44-м капитаном в российской истории команды. Чаще всего «Зенит» выводили на поле с капитанской повязкой Владислав Радимов (116 раз), Александр Анюков (113) и Анатолий Тимощук (86).


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