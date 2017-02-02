Как в Выборгском районе боятся ртути

Учащиеся 12 первых классов - 900 детей два дня ходили в школу № 482, пока администрация заведения и власти Выборгского района Петербурга скрывали от родителей и врали «Фонтанке», что в вентиляционной системе нет никакого разлива ртути.

Информация о том, что на второй площадке школы № 482 Выборгского района Петербурга – торжественно открывшемся в сентябре новом здании на улице Федора Абрамова, в "Северной долине", – обнаружили разлив ртути, появилась у «Фонтанки» в середине дня 1 февраля.

Читатели сообщили, что во время ремонта системы вентиляции там нашли разбитые ртутные термометры и разлитую ртуть. Подтвердить информацию в школе не удалось, там категорически отрицали факт происшествия.

"Ничего подобного нет", – заверил 1 февраля в телефонном комментарии "Фонтанку" замдиректора по административно-хозяйственной части Сергей Сайков. 2 февраля в учебном заведении отказывались говорить, предложив задавать вопросы районным властям.

В районной администрации ни 1 февраля, ни 2-го не нашлось времени для общения с журналистами — все совещались. Сотрудницы пресс-службы болели, их замы забывали перезванивать и опять совещались.

В комитете по природопользованию Смольного, специалисты которого проводят проверки по всем происшествиям, связанным с разливами ртути, нет информации о ЧП и до сих пор. "Аварийная служба "Экострой" не выезжала по этому адресу, так как заявок из учреждения не поступало", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ведомства.

Однако подтвердить вызов удалось в частной фирме, Центре экоаналитических услуг. Именно его специалисты были вызваны для забора воздуха на анализ — из-за разлива ртути в сломанной системе терморегуляции вентиляции здания.

«Почему на таком объекте установлена система с использованием ртутных термометров, дело, конечно, второе, но такие не используют уже если не 10, то 5 лет точно...» – рассказал нам специалист. А пока заверил: все взятые в вентиляционной камере замеры воздуха — уже в норме, мероприятие по демеркуризации помещения над школьной столовой (венткамеры) проведены. Акты обследования предоставить отказались.

На самом деле, о ртути все знали еще 31 января, во вторник. Тогда же были взяты первые пробы воздуха. Потом ртуть должны были убрать специалисты, и на следующий день пробы опять брали. Их могут взять еще пятнадцать раз — но отношение к проблеме ни у кого из тех, кто обязан быть на страже здоровья детей, не изменится. Ни один чиновник не удосужился даже признать проблему.

Вот сообщение пресс-службы администрации района, полученное 2 февраля: «В администрацию Выборгского района поступила информация о данном факте – также обратился аноним с данным сообщением. Вследствие чего... организованы проверки. В результате был обнаружен разбитый ртутный термометр в венткамере – изолированном помещении, из которого пары воздуха не могут поступать в иные помещения. Сообщаем, что это закрытое помещение, в котором не могут находиться ни работники, ни дети. После обнаружения термометра... была осуществлена обработка помещения от ртути и проведены замеры воздуха. Акт обследования показал, что состояние показателей находится в пределах нормы. Повторное исследование состояний воздуха осуществлялось и в остальных помещениях. Показатели не превышены».

Сколько было разбитых ртутьсодержащих термометров, могли ли ядовитые пары попасть в вентиляцию и разлететься по всем кабинетам школы (и как давно), почему до появления успокаивающих результатов дети и сотрудники не были отправлены по домам – эти вопросы открыты и сегодня.

Максим Кузнецов