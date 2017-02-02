Муниципальный депутат из Купчино погорел на мошенничестве с контрактами

В Петербурге депутата муниципального округа №75 Александра Гончарова подозревают в мошенничестве с муниципальными контрактами и отмывании преступных доходов. Следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СКР по Петербургу в ходе предварительной проверки установил, что Гончаров фактически руководил коммерческой компанией, получившей от МО-75 по муниципальным контрактам около 60,2 миллиона рублей. Около 19 миллионов рублей были похищены и «отмыты».

Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гончарова две статьи УК России – часть четвертая статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и часть четвертая статьи 174 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере). По версии следствия, Александр Гончаров, являясь депутатом муниципального совета, создал и фактически возглавил ООО «Севзаптехкомплект», которое в 2011 – 2013 годах неоднократно выигрывало конкурсы на заключение муниципальных контрактов, при этом не менее 19 миллионов рублей были похищены. Полученные по контрактам средства переводились на банковские карты физических лиц, обналичивались и таким образом легализовались.

Следствие полагает, что работы проводились в меньших объемах, с заменой материалов на более дешевые и с нарушениями технологии, а Гончаров, пользуясь своим положением депутата, обманул руководство администрации муниципального образования и «организовал» передачу актов выполненных работ, не соответствующих действительности, на подпись главе муниципальной администрации Георгию Беспалову.

По данным сайта госзакупок, контракты МО-75 с «Севзаптехкомплектом» заключались, как правило, на обустройство детских игровых площадок и на монтаж и окраску металлических ограждений газонов.

Алексанру Гончарову 46 лет, он окончил Томское высшее военное командное училище связи, до 1995 года находился на военной службе, затем служил в органах внутренних дел на должностях участкового уполномоченного и оперуполномоченного криминальной милиции. Трижды избирался депутатом муниципального совета МО-75, работает в муниципальном образовании.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу «Фонтанке» на вопрос об уголовном деле в отношении Александра Гончарова ответили: «Мы это не комментируем».