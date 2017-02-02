Путин назвал три причины обострения ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал причины обострения обстановки в Донбассе. Киев нуждается в деньгах, борется с оппозицией и пытается представить себя жертвой в глазах ЕС.

Слова главы Российского государства приводит «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. «Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — заявил Путин 2 февраля после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Также, по словам Путина, отвлекая внимание на Донбасс, власти Украины пытаются бороться с оппозицией.

Третьей причиной Путин назвал то, что Украина поддерживала в США конкретную «кандидатку» и теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Напомним, что с конца января вооруженные силы Украины и нацбатальоны ведут обстрелы Донецка и его пригородов. Под селом Коминтерново было предпринято несколько попыток наступления на позиции военных самопровозглашенной ДНР. Представители Донбасса уверяют, что счет убитым и раненым киевским силовикам идёт на сотни, в результате боевых действий и обстрелов есть жертвы среди мирных жителей и военных ДНР.