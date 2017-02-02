Что делать с рублями в условиях "плановой девальвации"
Президент инвестгруппы "Московские партнеры" Евгений Коган в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал о том, почему гражданам России не стоит сломя голову бежать в обменники, а руководитель аналитической службы инвесткомпании "Доходъ" Всеволод Лобов поделился своими соображениями о том, в какой валюте хранить деньги и что будет с рублем в 2017 году:
Аудиоподкаст интервью:
Экономист, президент банка «Российская финансовая корпорация», бывший министр экономики России Андрей Нечаев (он занимал этот пост в 1992—1993 годах) в свой день рождения согласился высказать свое мнение о грядущей девальвации рубля, а также поделился мыслями о том, как на валютном рынке отражаются действия Дональда Трампа и изменения в стоимости барреля нефти:
Аудиоподкаст интервью:
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