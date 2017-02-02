В Военно-медицинскую академию доставлены бойцы Сирийской армии, для них освободили два отделения

2 февраля в Санкт-Петербург спецбортом были доставлены бойцы Сирийской армии. Сирийских военных из Пулково транспортировали к медикам.

Как сообщил источник «Фонтанки», бойцы Сирийской армии будут проходить лечение в петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Связаться с руководством академии для получения оперативных комментариев "Фонтанке" не удалось. О состоянии здоровья сирийцев ничего не известно. Пока также нет информации, сколько именно солдат были доставлены в Санкт-Петербург для прохождения лечения. Информированный источник «Фонтанки» добавил, что в академии для вновь прибывших пациентов уже освободили два хирургических отделения.

Отметим, петербургская Военно-медицинская академия не первый раз принимает пациентов из Сирии. В ноябре 2016 года там проходили лечение шесть детей в возрасте от 6 до 14 лет.