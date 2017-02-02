Полтавченко: Не отдавать Исаакиевский собор РПЦ - антиконституционно

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил депутатам, что отказ в передаче Исаакиевского собора РПЦ противоречил бы Конституции РФ, и обещал продолжение музейной деятельности в соборе. Об этом говорится в его ответе группе депутатов, поступившем им 2 февраля.

Группа депутатов ЗакСа обратилась к губернатору с просьбой объяснить причины изменения позиции градоначальника о передаче храма еще 18 января. Его ответ, полученный депутатами, датируется 1 февраля.

Как говорится в ответе губернатора, неисполнение федерального закона органами государственной власти Петербурга противоречит Конституции: «В настоящее время по моему поручению ведется подготовка к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ». Также Полтавченко пишет, что руководство РПЦ гарантировало продолжение профессиональной музейной деятельности в здании собора, а также подтвердило возможность финансирования и проведения текущих реставрационных работ.

Как заявил «Фонтанке» один из авторов обращения к губернатору депутат ЗакСа Борис Вишневский, информация в ответе губернатора, по его мнению, не соответствует действительности: «Дело в том, что никакого обращения от РПЦ не было, о чем неоднократно сообщали чиновники Смольного».