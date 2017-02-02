Полтавченко: Не отдавать Исаакиевский собор РПЦ - антиконституционно
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил депутатам, что отказ в передаче Исаакиевского собора РПЦ противоречил бы Конституции РФ, и обещал продолжение музейной деятельности в соборе. Об этом говорится в его ответе группе депутатов, поступившем им 2 февраля.
Группа депутатов ЗакСа обратилась к губернатору с просьбой объяснить причины изменения позиции градоначальника о передаче храма еще 18 января. Его ответ, полученный депутатами, датируется 1 февраля.
Как говорится в ответе губернатора, неисполнение федерального закона органами государственной власти Петербурга противоречит Конституции: «В настоящее время по моему поручению ведется подготовка к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ». Также Полтавченко пишет, что руководство РПЦ гарантировало продолжение профессиональной музейной деятельности в здании собора, а также подтвердило возможность финансирования и проведения текущих реставрационных работ.
Как заявил «Фонтанке» один из авторов обращения к губернатору депутат ЗакСа Борис Вишневский, информация в ответе губернатора, по его мнению, не соответствует действительности: «Дело в том, что никакого обращения от РПЦ не было, о чем неоднократно сообщали чиновники Смольного».
Справка:
Напомним, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно в конце прошлого года. Официально о том, что «вопрос решен», губернатор Георгий Полтавченко объявил 10 января. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.
После нового года на сайте комитета по имущественным отношениям опубликовали документ-план передачи Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет. В нем говорится о наличии заявления от Московской патриархии. При этом, ранее вице-губернатор Михаил Мокрецов сообщал, что с просьбой передать Исаакиевский собор к Георгию Полтавченко лично обратился патриарх Кирилл.