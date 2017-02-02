В январе цены в петербургских магазинах выросли на 1,8%

В январе потребительские цены в Северной столице выросли на 1,8% по сравнению с декабрем, говорится в материалах Петростата.

Продукты питания выросли в цене с начала года на 1,1%. Сильнее всего в прошлом месяце подорожала плодоовощная продукция (на 7,4%). При этом огурцы подскочили в цене сразу на 25,4%, помидоры на 20,4%, виноград на 13%. Зато подешевела мороженая рыба — на 2,6%, сахарный песок — на 1,7%.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,6%. Рост цен на услуги составил 2,5%.