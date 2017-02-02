Отравившиеся гости «Прибалтийской Парк Инн» ели сладости

Постояльцы гостиницы «Прибалтийская Парк Инн», скорее всего, отравились кондитерскими изделиями. Сейчас ресторан отеля закрыт, а фирме-производителю хотят запретить работу.

Петербургский Роспотребнадзор продолжает расследование массового отравления работников Pfizer, собравшихся на конференцию в гостинице «Прибалтийская» 1 февраля. Как сообщили в ведомстве 2 февраля, острая кишечная инфекция зафиксирована у 60 человек, однако госпитализация им не потребовалась. Все заболевшие участники форума, по предварительной информации, накануне ели сладости производства ООО «Пироград».

В ходе проверки у «Пирограда» сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения, в том числе «крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений». Сейчас вынесен временный запрет кондитерского производства, готовятся материалы для передачи в суд о запрете деятельности фирмы. «Фонтанке» не удалось получить комментарий от представителей «Пирограда»: телефоны кондитерской не работают.

Отметим, что на своем сайте фирма указывает в качестве адреса дом 14 по улице Кораблестроителей, где и расположена гостиница «Прибалтийская Парк Инн».

Напомним, 1 февраля в отеле «Прибалтийской Парк Инн» проводилась конференция фармацевтов компании Pfizer. Около 200 человек пожаловались на недомогание, несколько человек были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

В СК заявили о 40 пострадавших и возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм персоналом гостиницы. Работу ресторана временно запретили.