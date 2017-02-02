Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок
Даже несмотря на данные подрядчиков и заявления министра транспорта Максима Соколова, который еще в прошлом году говорил, что трасса М-11, скорее всего, будет сдана лишь в 2019 году, представители госкомпании "Автодор" не теряют оптимизма и говорят, что все будет в полном порядке и дорогу достроят в срок. В этом сильно сомневается автор расследования "Платную трассу от Москвы до Петербурга не построят к чемпионату мира по футболу" журналист РБК Иван Голунов:
Аудиоподкаст интервью:
По словам журналиста, которому несколько раз удалось воспользоваться уже построенными участками трассы, на них пока нет ни одной заправки, а единственное кафе открылось совсем недавно. Как пояснил Иван Голунов в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], в январе был объявлен тендер на строительство первой очереди АЗС. "Активность в этом направлении проявляет Роснефть", – отметил автор расследования.
В свою очередь, один из подрядчиков, непосредственный участник работ на трассе М-11, руководитель компании «ПитерВолл» Роман Зеленский выразил уверенность, что трассу успеют сдать к ЧМ-2018. Более того, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] Зеленский дал совет тем подрядчикам, которым задерживают выплаты:
Аудиоподкаст интервью:
Еще один участник этого обсуждения, гендиректор СП "Амира" Андрей Сарамуд рассказал в эфире о том, как новая трасса будет освещена, и выразил надежду, что и его компания все же примет участие в работе по М-11. "Освещение – одно из основных требований по безопасности дороги. Удивительно, но на М-11 освещение выполнено прекрасно", – заявил Андрей Сарамуд:
Аудиоподкаст интервью:
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