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02.02.2017 18:27
Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок

Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок

Успеют ли достроить платную автомагистраль М-11, которая должна соединить Петербург и Москву, к старту чемпионата мира по футболу в 2018 году? Журналист РБК Иван Голунов в специальном расследовании для издания "Медуза" выяснил, что не успеют. В чем причина? Выясняли в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Даже несмотря на данные подрядчиков и заявления министра транспорта Максима Соколова, который еще в прошлом году говорил, что трасса М-11, скорее всего, будет сдана лишь в 2019 году, представители госкомпании "Автодор" не теряют оптимизма и говорят, что все будет в полном порядке и дорогу достроят в срок. В этом сильно сомневается автор расследования "Платную трассу от Москвы до Петербурга не построят к чемпионату мира по футболу" журналист РБК Иван Голунов:

Аудиоподкаст интервью: 

По словам журналиста, которому несколько раз удалось воспользоваться уже построенными участками трассы, на них пока нет ни одной заправки, а единственное кафе открылось совсем недавно. Как пояснил Иван Голунов в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], в январе был объявлен тендер на строительство первой очереди АЗС. "Активность в этом направлении проявляет Роснефть", – отметил автор расследования. 

В свою очередь, один из подрядчиков, непосредственный участник работ на трассе М-11, руководитель компании «ПитерВолл» Роман Зеленский выразил уверенность, что трассу успеют сдать к ЧМ-2018. Более того, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] Зеленский дал совет тем подрядчикам, которым задерживают выплаты:

Аудиоподкаст интервью: 

Еще один участник этого обсуждения, гендиректор СП "Амира" Андрей Сарамуд рассказал в эфире о том, как новая трасса будет освещена, и выразил надежду, что и его компания все же примет участие в работе по М-11. "Освещение – одно из основных требований по безопасности дороги. Удивительно, но на М-11 освещение выполнено прекрасно", – заявил Андрей Сарамуд:

Аудиоподкаст интервью: 

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