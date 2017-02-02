В Кронштадте более 80 домов остались без тепла

Из-за прорыва трубы в Кронштадтском районе Петербурга 2 февраля ограничено отопление в 86 жилых домах. Ремонт коммунальщики закончат только завтра.

На массовое отключение отопления в Кронштадте пожаловались «Фонтанке» читатели. «Дома остывают, становится холодно», – пишет возмущенный местный житель.

В пресс-службе ГУП ТЭК подтвердили факт происшествия. По данным энергетиков, сегодня в 13:30 под землей у дома №54 на Посадской улице прорвало трубу с горячей водой. «В связи с устранением дефекта в 86 жилых домах Кронштадта ограничено отопление. По предварительным данным, авария будет устранена в течение суток», – уточнила представитель ГУП ТЭК.