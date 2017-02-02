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02.02.2017 19:00
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Застройщикам открыли электронное окно

Смольный создал для застройщиков единый электронный портал. Замученные бюрократическими препонами в строительстве бизнесмены ускорения согласований пока не ждут, зато надеются вывести чиновников-крючкотворов на чистую воду.
Застройщикам открыли электронное окно

Петербургским строителям больше не нужно обивать пороги и носить из кабинета в кабинет кипы документов для разрешений на свои проекты. Отныне предприниматели смогут получать, а чиновники выдавать согласования, находясь «в любой точке земного шара и 24 часа в сутки». Во всяком случае, это пообещали городские власти в ходе презентации «Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга», которая состоялась 2 февраля. Что реально позволяет делать новая услуга, которую участники рынка ждали последние пять лет, узнала «Фонтанка».

«Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга» (ЕССК) по замыслу Смольного – это электронный аналог «одного окна» для застройщика. Чтобы воспользоваться им, компании нужно обзавестись электронной подписью, зарегистрироваться на портале «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге», подать заявление и документы, а дальше просто следить, как они сами проходят этап за этапом.

Сейчас, чтобы получить разрешения, предприниматели должны приносить документы в бумажном виде в многофункциональные центры или непосредственно чиновникам. «Причем, подавая заявления, они не всегда понимают, в какие сроки им эта услуга будет оказана», – отметил заместитель председателя комитета Смольного по информатизации и связи Андрей Никольский. Сам бизнес неоднократно жаловался на затягивание согласований из-за скрытых административных барьеров и необоснованных отказов, но отказывался это говорить власти в лицо.

Проблемы не позволили Северной столице войти в двадцатку привлекательных для бизнеса регионов в рейтинге Doing Business. «Я не могу понять, почему в Москве время получения разрешения на строительство — 140 дней, а в Петербурге — 221 день? Почему в Москве количество процедур по стройке составляет порядка 15 – 17, а в Петербурге предприниматели фиксируют 23?» – удивлялся в ходе Петербургского международного экономического форума – 2016 помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Сейчас ЕССК выдает семь видов согласований: выдачу разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, извещение о начале строительства и о сроках завершения работ, подключение к электросетям «Ленэнерго» и сетям "Водоканала", а также подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Еще семнадцать видов согласований появятся в 2017 году, пообещал Андрей Никольский. Таким образом, предпринимателям будет доступно 24 блока услуг, охватывающих весь процесс стройки — от проектирования до сдачи объекта.

Общее количество документов, которое должен предоставить застройщик, при использовании новой системы сократится как минимум на 50%, пообещала начальник проектного офиса администрации губернатора Петербурга Юлия Лудинова. Это произойдет благодаря тому, что предпринимателю не нужно брать справки от одного ведомства, чтобы принести в другое, – они обмениваются информацией сами. В частности, речь идет о выписках из Единого государственного реестра недвижимости. Проблемы с онлайн-сервисом Росреестра (сейчас услуги недоступны через сайт) на работе системы для застройщиков не скажутся. «В рамках межведомственного взаимодействия они предоставляют документы без проблем», – отметила Лудинова. Однако по процедурам, которые пока ЕССК не обслуживает, предпринимателям придется получать их через МФЦ.

Мнения представителей бизнеса относительно того, насколько кардинально новшество Смольного улучшит его жизнь, разделились.

«Надеемся, что система электронного «единого окна» позволит сократить временные и другие издержки. А значит, девелоперы смогут ускорить темпы подготовки своих проектов», – говорит Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС».

«Система сделана на базе дорожной карты, которую мы предложили еще пять лет назад, поэтому с точки зрения логики она нареканий не вызывает. Но подводные камни выяснятся только в условиях эксплуатации», – комментирует вице-президент Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

По его словам, с большинством согласований чиновники и так справляются в установленные сроки, однако два из них — выдача градостроительных планов земельных участков и проектов планировки и межевания территории вызывают много вопросов. «Есть скрытые процедуры, которых в регламенте нет, и необоснованные отказы. Но единой статистики, как это растягивает процесс получения разрешений, нет», – смягчил он описание сложившейся у местных застройщиков практики.

Пока через электронную систему прошла только одна заявка – выдача ГПЗУ для земельного участка в Московском районе, поданная ЛСР. Как рассказала директор по развитию «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Михальченко, при тестировании ЕССК чиновники управились с этой работой за 11 дней, хотя действующий регламент предусматривает 30. Однако топ-менеджер признала, что процесс не был полностью электронным. Часть документов, например получение сведений из Росреестра, Кадастровой палаты и технических условий монополистов, подавались в бумажном виде.

Однако навряд ли все заявки будут согласовывать так же быстро, как ЛСР. «По факту градплан готовят в ручном режиме, так что трудности неизбежны», – пояснил Алексей Белоусов.

ГК «Эталон» собирается в ближайшее время протестировать систему. Однако в компании указывают, что выражают опасения, что она окажется не слишком эффективной из-за отсутствия «четких правил игры с точки зрения выдачи градостроительной документации».

«На данном этапе электронный портал просто переведет бумажную документацию в электронный вид, не более того. А вот количество административных барьеров останется прежним. Поэтому мы считаем, что изначально нужно сокращать количество бюрократических процедур и уже потом переводить данные в электронный вид, а не наоборот», – пояснила Виктория Цытрина, директор по правовым вопросам группы компаний «Эталон».

Возможно, электронная система на первом этапе не ускорит, а даже замедлит процесс получения документов, не исключает Алексей Белоусов. Зато покажет узкие места — если какое-то ведомство будет согласовывать дольше положенного, в ней появится красный флажок, который увидит сам застройщик, а также главы комитетов и сотрудники проектного офиса.

Однако и застройщикам придется оптимизировать свою работу. «Иногда документы, которые нам предоставляют, содержат отклонения от норм и правил», – заявил глава КГА Владимир Григорьев. Именно из-за этих ошибок и затягивается выдача согласований, считает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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