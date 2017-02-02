Женщину с похищенным в Петергофе ребенком задержали

Похитившую коляску с двухлетним малышом в Петергофе женщину задержали полицейские. Киднеперша успела добраться с ним до юго-западных районов Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», женщину поймали в Кировском районе Петербурга, куда она успела доехать на общественном транспорте. По предварительной информации, с мальчиком все в порядке. Сейчас они оба находятся в 31-м отделе полиции.

Напомним, что 2 февраля около 16.40 в полицию Петродворцового района позвонила женщина и сообщила, что у нее похитили коляску с двухлетним сыном. Якобы она зашла в школу на Эрлеровском бульваре в Петергофе на 10 минут, а когда вернулась, коляски уже не было.

Свидетели утверждали, что ее забрала некая женщина.

Затем пустую коляску нашли в Стрельне. В городе был введен план «Перехват».