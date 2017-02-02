«Зенит» усилился киберфутболистом

Очередным новичком пополнился футбольный клуб «Зенит». Им стал киберфутболист Руслан Яминов, который представит петербургскую команду на первом открытом чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по киберфутболу.

Руслан Яминов — самый успешный петербургский игрок в FIFA (футбольный симулятор). В сентябре 2016 года он занял 5-е место на чемпионате России по киберфутболу. Ранее специально для «Фонтанки» он рассказал о себе:

- Шесть лет я занимался футболом в секции при учебной школе. Сейчас тоже играю, но уже не так часто. Зато регулярно хожу в тренажерный зал. Получаю второе высшее образование. Первое получал в РГГМУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», сейчас учусь в СПбГЭУ по специальности «Финансы и кредит». В фифу играл всегда, но увлекся этой игрой как киберспортом 2,5 года назад. Как-то летом пригласили на турнир, в итоге занял на нем второе место. Тогда решил попробовать заняться этим всерьез. Получать стабильный заработок, как киберфутболист, трудно. Многое зависит от реальных футбольных клубов и их контрактов. Если это не учитывать, то на этом можно только подрабатывать, но можно попробовать развивать ютуб- и стримканал, которые позволят иметь неплохой заработок. В реальной жизни болею, конечно, за «Зенит».

Открытый чемпионат РФПЛ по киберфутболу пройдет в марте. Точная дата и место пока не определены. Главный приз турнира — право на участие в региональном отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, где можно будет побороться за реальные деньги – призовой фонд составит 1,3 миллиона долларов.