Депутат Госдумы Дивинский купил "Ленд Ровер" за 7,5 млн рублей, так как Англия - родина парламентаризма

Петербургский депутат Государственной думы ФС РФ Игорь Дивинский, а в недавнем прошлом вице-губернатор Смольного, приобрел новую автомашину "Ленд Ровер". Она обошлась ему в 7,5 миллиона наличными. Депутат не стал ее страховать, уповая на Бога. Но открыто объяснил «Фонтанке» 2 февраля, отчего выбор пал на бренд Великобритании.

По информации «Фонтанки», на днях в салоне «Омега Премиум» на Школьной улице депутат Госдумы Игорь Дивинский стал фактическим обладателем престижной иномарки – черного "Ленд Ровера". Он оформил его на своего родственника. По данным «Фонтанки», она обошлась ему в 7,5 миллиона рублей наличными. Сам же Игорь Дивинский в телефонном разговоре с «Фонтанкой» оценил иномарку в 6 миллионов рублей.

– Если вы посмотрите декларацию, то за прошлый год я заработал 24 миллиона рублей – это в основном доходы от ценных бумаг, – прокомментировал Игорь Дивинский журналисту «Фонтанки» и добавил то, что, безусловно, скрасило нашу новость. – Что же касается того, почему "Ленд Ровер", то могу сказать следующее: первый парламент когда-то собрался в Англии, вот я, как парламентарий, и решил купить английскую машину, – объяснил наконец Игорь Дивинский.

Но «Фонтанка» узнала еще и о любопытном диалоге Дивинского с менеджерами салона. Речь шла о страховке. Разумеется, Игорь Дивинский оформил ОСАГО, но когда речь зашла о каско, которая, исходя из уровня машины, была рассчитана примерно в 400 тысяч рублей, депутат отказался.

Но и здесь, как говорят, Игорь Дивинский нашелся и ответил, что полезнее не страховать, а освящать подобные покупки.