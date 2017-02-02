Судья перенес заседание по делу Навального из-за своего визита к врачу

Еще
00:40 03.02.2017
Пришлите свою новость!
00:40
В ДНР сообщили, что Донецк обстреливают из систем «Ураган»
00:31
В Черное море вошел американский ракетный эсминец
00:22
Цены на нефть снижаются
00:14
Гатчинской чиновнице подарили тюремную робу
00:06
При пожаре в Купчино погиб мужчина
02/02
МЧС проверяет информацию о крушении вертолёта в Подмосковье
02/02
СК возбудил дело против подростка за танцы у Вечного огня
02/02
В Колпино сбили группу пешеходов
02/02
В Янино школьный учитель вышел в окно
02/02
Трамп опроверг смягчение санкций против России
02/02
На КАД столкнулись 16 машин, на Киевском шоссе – больше 10
02/02
В Белом доме не исключили военный ответ на ракетные испытания Ирана
02/02
Гонщиков с Исаакиевской площади позвали тестировать стадион на Крестовском
02/02
Водителю автобуса стало плохо за рулём в центре Петербурга
02/02
Полёты в Петербурге привели к европейскому стандарту
02/02
Похищение коляски с ребенком в Петергофе попало на видео
02/02
Защитники убитой белки оставили послание сыну судьи на воротах ЦПКиО
02/02
В 38 домов на Ветеранов вернули отопление
02/02
«Невский фронт» построит спорткомплекс в Купчино
02/02
В лифте на Пражской катался мертвец
02/02
Дело о контрабанде стратегически важного мяса возбуждено в Петербурге
02/02
Николай Буров передаст РПЦ ключи от Сампсониевского собора
02/02
Петербургу, оставшемуся без сурка, поможет губернатор Ленобласти
02/02
Смольный планирует пустить в Петербурге «городскую электричку»
02/02
"Квадрат.ру": Студии в Мурино стали лидерами продаж на вторичном рынке жилья
02/02
США смягчили санкции против ФСБ России
02/02
“Фонтанка” за 60 секунд — 2 февраля
02/02
В Ленобласти до минус 12 и скользкие дороги
02/02
Дело напавшего с ножом на скорую в Петербурге завершили за две недели
02/02
Дзюба — новый капитан «Зенита»
02/02
Муниципальный депутат из Купчино погорел на мошенничестве с контрактами
02/02
Финны вышли в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом
02/02
Что делать с рублями в условиях "плановой девальвации"
02/02
Путин назвал три причины обострения ситуации в Донбассе
02/02
В Военно-медицинскую академию доставлены бойцы Сирийской армии, для них освободили два отделения
02/02
Задержанная за похищение мальчика в Петергофе была 14 раз судима
02/02
За долги турфирмы «Нева» на аукционе продают несколько крупных встроенных помещений
02/02
Во Всеволожске ночной прохожий задержал насильника
02/02
Полтавченко: Не отдавать Исаакиевский собор РПЦ - антиконституционно
02/02
«Зенит» усилился киберфутболистом
02/02
В январе цены в петербургских магазинах выросли на 1,8%
02/02
Отравившиеся гости «Прибалтийской Парк Инн» ели сладости
02/02
Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок
02/02
Названы заболевания, из-за которых петербуржцы чаще всего умирали в 2016 году
02/02
В Кронштадте более 80 домов остались без тепла
02/02
Женщину с похищенным в Петергофе ребенком задержали
02/02
Депутат Госдумы Дивинский купил "Ленд Ровер" за 7,5 млн рублей, так как Англия - родина парламентаризма
02/02
Судья перенес заседание по делу Навального из-за своего визита к врачу
02/02
В Петербурге – множество массовых ДТП
02/02
В Петербурге коллекторов заставили уничтожить данные должников и их родственников
02/02
Финские таможенники рассказали, зачем они фотографируют машины
02/02
Коляску, в которой похитили ребенка в Петергофе, нашли пустой в Стрельне
02/02
Винус Уильямс проиграла в первом же матче на St. Petersburg Ladies Trophy
02/02
В Петергофе у школы украли коляску c ребенком
02/02
Петербуржцы за январь купили более 30 тысяч проездных билетов нового типа
02/02
Совладелец ХК «Эра» Маневич через суд добивается документации из своей компании
02/02
Иванович присоединился к «Зениту» на сборах в Испании
02/02
Налётчику на комнату квестов в Александровском парке дали 3,5 года
02/02
Смольный не будет менять сквер на Морской набережной на парковку
02/02
"Пахита" откроет фестиваль балета в Мариинском театре
02/02
Очевидцы: Из горящей квартиры во 2-м Рабфаковском по трубе спустился человек
02/02
Пьяного водителя в Петербурге задержали после угона со штрафстоянки
02/02
Международные резервы России за неделю выросли ещё на 6,6 млрд долларов
02/02
Бывшего депутата Госдумы Соколову отправили руководителем в МПА СНГ
02/02
Династия онкологов из Петербурга получит премию за вклад в борьбу с раком
02/02
МВД РФ потребовало 19 млн от «золотых парашютистов» СЗФО
02/02
Самолет, летевший из Симферополя в Петербург, экстренно сел в Ростове
02/02
Музыка Алексея Айги поборется за грядущий «Оскар»
02/02
Президент России назначил прокурора Ленобласти
02/02
В честь 100-летия революции Эрмитаж и Главный штаб покраснеют
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
02.02.2017 17:54

Судья перенес заседание по делу Навального из-за своего визита к врачу

Судья Ленинского районного суда Кирова 2 февраля перенес заседание по делу оппозиционера Алексея Навального и бывшего главы Вятской лесной компании Петра Офицерова, которые обвиняются в хищении 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей, в связи с запланированным визитом ко врачу.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила адвокат Офицерова Светлана Давыдова.

«Я тоже записывалась на прием. Почему я своего врача откладываю, а вы своего отложить не можете?» — прокомментировала данное решение судьи защитница обвиняемого.

Она также напомнила, что 30 января ее подзащитный был госпитализирован в клинику в Москве, после чего прибыл на судебный процесс в Киров по требованию суда. Но это никак не повлияло на решение судьи.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того как оппозиционер на него не явился. Сегодня же стало известно о том, что Европейский суд по правам человека встал на сторону оппозиционера Алексея Навального и присудил ему компенсацию за незаконное преследование в России. Она составил 63 тысячи евро.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42

Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00

КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски

Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В ДНР сообщили, что Донецк обстреливают из систем «Ураган»
В Черное море вошел американский ракетный эсминец
СК возбудил дело против подростка за танцы у Вечного огня
Трамп опроверг смягчение санкций против России
В Белом доме не исключили военный ответ на ракетные испытания Ирана
США смягчили санкции против ФСБ России
В Ленобласти до минус 12 и скользкие дороги
Путин назвал три причины обострения ситуации в Донбассе
Судья перенес заседание по делу Навального из-за своего визита к врачу
Президент России назначил прокурора Ленобласти
Как строили в 43-м
Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу
Два пути Пулково, и оба - вверх
А ну-ка, предъяви свой пармезанчик
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Исландский «пират» о российских хакерах, новом мировом порядке и Рунете
Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской
ФСБ отреклась от долгов своего лейтенанта
Где бы лечились петербургские врачи, если бы заболели
Леонид Исаев: «Мы хотим усидеть в Сирии на двух стульях»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Похищение коляски с ребенком в Петергофе попало на видео

На КАД столкнулись 16 машин, на Киевском шоссе – больше 10

Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок

В Петербурге начался отбор неслышаших актеров для мюзикла

«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

Что нужно знать о недвижимости в 2017 году

Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.