Судья перенес заседание по делу Навального из-за своего визита к врачу

Судья Ленинского районного суда Кирова 2 февраля перенес заседание по делу оппозиционера Алексея Навального и бывшего главы Вятской лесной компании Петра Офицерова, которые обвиняются в хищении 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей, в связи с запланированным визитом ко врачу.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила адвокат Офицерова Светлана Давыдова.

«Я тоже записывалась на прием. Почему я своего врача откладываю, а вы своего отложить не можете?» — прокомментировала данное решение судьи защитница обвиняемого.

Она также напомнила, что 30 января ее подзащитный был госпитализирован в клинику в Москве, после чего прибыл на судебный процесс в Киров по требованию суда. Но это никак не повлияло на решение судьи.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того как оппозиционер на него не явился. Сегодня же стало известно о том, что Европейский суд по правам человека встал на сторону оппозиционера Алексея Навального и присудил ему компенсацию за незаконное преследование в России. Она составил 63 тысячи евро.