Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов

Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink.

Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.

Мобильные агенты Skylink продемонстрируют возможности подключения к интернету, настроят оборудование и порекомендуют способы усиления сигнала. Для заказа услуги достаточно заполнить простую форму «Вызвать консультанта» на сайте skylink.ru. После получения заявки агент свяжется с клиентом, чтобы уточнить детали и договориться о времени встречи.

До 31 марта 2017 года роутер можно приобрести по специальной цене. При покупке роутера модели H1 или V-FL500 участник акции также получает комплект из двух антенн для усиления сигнала за символический один рубль. Таким образом, до конца марта стоимость полного комплекта оборудования для беспроводного интернета, доступного даже в самых отдаленных районах Ленинградской области, будет ниже на более чем 50%.

Новейший стандарт связи LTE-450 обеспечивает распространение сигнала на расстояния, в несколько раз превышающие дальность его действия в других частотных диапазонах. Также сигнал LTE-450 обладает высокой проникающей способностью. Благодаря этим преимуществам связь Skylink позволяет пользоваться качественным и быстрым мобильным интернетом в местах, где сети других операторов недоступны либо отсутствует возможность скоростной передачи данных.