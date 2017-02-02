Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась

«Фонтанка» знает, как делались новости о загадочной проверке ФСБ в комитете по культуре Петербурга. Мы же сами подшутили над «Полпредством», выдав себя за Госбезопасность.

2 февраля наши коллеги с Life.ru разместили туманную по сути, но страшную в перспективе информацию. Судя по ней, ФСБ проверяет Минкульт и комитет по культуре Смольного за махинации с историческими зданиями Петербурга.

«Фонтанка» не нашла подтверждения. Однако виртуальный мир Сети, погоня за новостным продуктом любой ценой и естественное молчание госслужб, всегда принимаемое нами за панику, многократно умножило резонанс на серьезных ресурсах.

А вот когда «Фонтанка» узнала, что в комитет по культуре Смольного названивает само Полпредство и требует отчета о проверке, мы выпустили Евгения Вышенкова.

Евгений Вышенков:

Номер телефона, с которого «Полпредство» звонило в комитет, нашелся быстро – 8-981-154-08-61

Трубку взяла явно очень молоденькая девушка. И, судя по последующему стилю вопросов, да и результату, у нее светлые волосы.

– Это говорит Савельев Александр Васильевич из комитета по законности и правопорядку. Я с Полпредством разговариваю? – назвался я.

И должен здесь заявить, что псевдоним я выбрал интуитивно, так как за минуту до этого разговаривал с настоящим Савельевым А. В. – председателем правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

– Это Лаврова Анастасия Павловна, – ответил мне милый голос, подтвердив, что это именно то самое Полпредство.

И здесь меня понесло. Риторически поинтересовавшись, действительно ли их интересует скандал в Минкульте, я доложил. А так как все же носил погоны, то знаю, как это делается.

– Анастасия Павловна, должен вам доложить, что СМИ нагнетают ситуацию. Уверяю вас – никакого уголовного дела еще нет. Идет доследственная проверка, а материал зарегистрирован в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Если вам нужна большая конкретика, то во втором отделе. Но, Анастасия Павловна, надо обязательно понимать, что это ни в коем случае не имеет отношения к терроризму. Дело в том, что просто СЗКС и БТ курирует Минкульт, – чеканил я тоном, не предполагающим смешков, понимая, что поражаю противника умением расшифровать – СЗКС и БТ.

Анастасия Павловна слушала не прерывая. Возможно, даже не дыша от восхищения своим же успехом.

А напоследок я досыпал конкретики:



– Выемки в комитете по культуре и определенном ведомстве в Москве проходили вчера, позавчера. Они касаются ряда памятников и их незаконной передачи в частные руки. – И наконец успокоил: – Но в соответствующих документах речь пока идет о восьми объектах, а не о сотне, о которой пишут эти журналисты.

(Ну оцените психологические тонкости – «определенное ведомство», «эти журналисты»).

– Кстати, один из объектов касается известного человека – Михаила Зингаревича. Это Конюшенное ведомство, – я же не мог оставить милую девушку без клубнички (Михаил Геннадьевич, извини, пожалуйста).

– Огромное вам спасибо, сейчас все доложу своему начальнику Татьяне Павловне. У нее как раз совещание с полпредом по этому поводу, – пообещала мне девочка Тася и, скорее всего, показала окружающим ее девочкам жест из двух пальцев, означающий викторию.

Но плохо я знал начальницу Анастасии Павловны – Татьяну Павловну. Мне позвонил тот же номер Полпредства, а Павловна, представившись, решила перепроверить свою окрыленную подчиненную. Время было по Москве 13:12.

– Александр Васильевич, извините, а вы кем работаете в комитете по законности?

– Дэ Эр, – тут же отрапортовал я.

– Дэ Эр – это что? – растерялась опытная аппаратчица.

– Действующий резерв ФСБ, – не моргнул я и был готов к дальнейшему сотрудничеству в ритме солдатского радушия.

– Ой, спасибо, – расцвела при этих аббревиатурах собеседница, забыв, что я просто ДР, а она-то из Полпредства. И порадовала: – Сейчас все доложу полпреду, а то он в ярости.

В 13:27 на «Федеральном агентстве новостей» встала наша «новость»: «ФСБ проверяет передачу памятников архитектуры Петербурга». В ней информация про все восемь объектов и Зингаревича, которую я так доверчиво сообщил Тасе и Тане.

А я вот разозлился. Я же так много рассказал из нюансов, которыми всегда конкретна новость. И какая служба ФСБ работает и даже какой ее отдел. И про выемки и про то, что дослед – это не обыск. Я готов был назвать фамилии, звания, номера входящих и исходящих. Так ведь не спросили. Все ФАНу под хвост.

– Главное, что полпред теперь спокоен.

А в 13:44 все продолжилось.

Теперь на очередном ресурсе National-news, и опять про опальную восьмерку, Зингаревича и ФСБ.

Со слов Евгения Вышенкова записано верно, им прочитано,

«Фонтанка.ру»