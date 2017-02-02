В Петербурге коллекторов заставили уничтожить данные должников и их родственников

Коллекторов заставили уничтожить базу с персональными данными должников в Петербурге. Сбор долгов фирма продолжила, зарегистрировавшись в официальном реестре.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры 2 февраля, в Петербурге за незаконное использование персональных данных граждан привлечен к ответственности гендиректор коллекторской фирмы ООО «Константа», а организацию заставили уничтожить базу таких данных.

История началась еще в июле 2016 года. Тогда в прокуратуру Красногвардейского района с заявлением обратились граждане, недовольные тем, что фирма по своему усмотрению использует персональную информацию относительно самих заявителей, их родственников и знакомых для напоминаний о долге.

Прокуратура внесла представление, но «Константа» не согласилась и пыталась это обжаловать сначала в районном, а потом и в городском суде Петербурга, но не добилась успеха. «В настоящее время ООО «Константа» рассмотрело представление прокурора, незаконная обработка персональных данных прекращена, они уничтожены, генеральный директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов "Фонтанке" рассказали, что «Константа» получила необходимую теперь лицензию и в этом году продолжает работу.

Напомним, что с 1 января этого года УФССП составляет реестр коллекторских организаций, свидетельство о включении в который необходимо для легальной деятельности. Сейчас в Петербурге зарегистрировано 4 такие организации, заявки еще от трех рассматриваются. Всего в России легально работает 41 коллекторское агентство.