Коляску, в которой похитили ребенка в Петергофе, нашли пустой в Стрельне

Пустую коляску, в которой час назад был похищен двухлетний мальчик в пригороде Петербурга Петергофе, нашли в Стрельне.

Как стало известно корреспонденту "Фонтанки", по предварительной информации, женщина, которая похитила малыша, ехала с ней на автобусе 200-го маршрута.

Напомним, что около 16.40 мск 2 февраля в полицию Петродворцового района позвонила женщина и сообщила, что она на 10 минут оставила у школы на Эрлеровском бульваре в Петергофе коляску с двухлетним сыном. А когда вышла, не нашла ее. Найденные полицией свидетели рассказали, что видели, как коляску от школы забирала женщина.

В районе введен план «Перехват».