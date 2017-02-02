Винус Уильямс проиграла в первом же матче на St. Petersburg Ladies Trophy
Недолгим оказалось выступление финалистки Australian Open-2017 Винус Уильямс на петербургском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy-2017. Сестра теннисистки №1 в мире Серены Уильямс проиграла первый же свой матч.
Американская спортсменка (11-й номер мирового рейтинга) 2 февраля проиграла представительнице Франции Кристине Младенович и покидает соревнование.
Младенович, занимающая 51-ю строчку мирового рейтинга, оказалась непроходимой для Уильямс, встреча закончилась со счетом 6:3 6:1 в пользу француженки.
Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy стартовал в Санкт-Петербурге 30 января. Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов.