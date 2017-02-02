В Петергофе у школы украли коляску c ребенком

В полицию Петербурга поступила информация о пропаже от учебного заведения в Петергофе коляски с 2-летним младенцем.

Как сообщили «Фонтанке» в полиции города, заявление от перепуганной женщины поступило в правоохранительные органы Петродворцового района 2 февраля около 16.30. По предварительной информации, женщина зашла в школу на Эрлеровском бульваре, чтобы забрать старшего ребенка, оставив коляску с младшим на улице. А когда вернулась, то не нашла ее на месте.

Как говорят, очевидцы видели, как к коляске подошла женщина и увезла её.

В пригороде Петербурга объявлена тревога, все наружные патрули правоохранителей ориентированы на поиск похищенного мальчика.