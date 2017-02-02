Петербуржцы за январь купили более 30 тысяч проездных билетов нового типа

Жители Петербурга приобрели 31 102 билета нового образца в первый месяц их использования. Самыми популярными оказались студенческие.

Как 2 февраля сообщает городской комитет по транспорту, пассажиры оформили 3217 билетов сроком действия 90 минут. Больше всего таких проездных покупают в будние дни. Из суточных билетов наибольшей популярностью пользуются проездные на 5 суток. Они стоят 510 рублей, в течение января было продано более 4 тысяч. Всплески продаж приходятся на понедельники. Односуточные билеты оформляли более 3,7 тысячи раз, двухсуточные — 2,5 тысячи раз (особенно активно по субботам).

С 1 января студенты приобрели 9813 льготных проездных на метро (550 руб.) и 378 — на наземный транспорт (485 рублей). Пик продаж замечен в первый учебный день года — 9 января.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, как началась эксплуатация новых видов проездных билетов в 2017 году. Напомним, что с 1 января 2017 года в Петербурге резко подорожал проезд в общественном транспорте. Билет на троллейбус или автобус стоит 40 рублей, метро – 45 рублей.