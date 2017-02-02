Совладелец ХК «Эра» Маневич через суд добивается документации из своей компании

Артем Маневич, совладелец компании «Эра», достраивающей объекты ГК «Город» в Петербурге, требует от своей же фирмы предъявить финансовые и бухгалтерские документы. 2 февраля бизнесмен сообщил "Фонтанке", что подал иск в Арбитражный суд Петербурга ещё 26 января.

Артем Маневич пояснил корреспонденту «Фонтанки» следующее: «Единоличный исполнительный орган общества не передаёт мне необходимые финансовые и бухгалтерские документы, в связи с чем я вынужден был обратиться в суд с требованием обязать общество передать мне соответствующие документы и информацию о деятельности общества».

В ХК «Эра» Маневичу принадлежит 70% долей. Однако генеральным директором и владельцем еще 20% является Сергей Соколов, занимающийся строительством коттеджных поселков. Соколов также возглавляет компанию «Простор», которой принадлежит 50 га в Каменке стоимостью 8 млрд рублей.

Компания «Эра» была создана для достройки жилых комплексов «Города», насчитывающих более 3 тысяч дольщиков. Два из них находятся на Ленинском проспекте, один — на улице Оптиков. Достроить их планируют за счет продажи земли в Каменке, оставшихся квартир и кредитных средств банка «Санкт-Петербург».

Артем Маневич приобрел 70% долей в «Эре» и 90% в ГК «Город» в июле 2016 года. По словам Смольного, первые корпуса ЖК «Ленинский парк» будут сданы в марте этого года. Полностью завершить стройки обещают в 2018-м. Оставшиеся 10% в «Эре» принадлежат Михаилу Макову, советнику председателя правления банка «Санкт-Петербург».