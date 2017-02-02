Налётчику на комнату квестов в Александровском парке дали 3,5 года

Налётчик на комнату квестов в Александровском парке отправится в колонию. Угрозы персоналу и хищение выручки потянули на 3,5 года колонии.

Как сообщила прокуратура Петербурга 2 февраля, Петроградский районный суд признал виновным в разбое Андрея Квасневского. Как ранее писала «Фонтанка», 23 октября прошлого года вооруженный ножом Квасневский нанёс визит на площадку квестов ILocked в «Великан парке». Его вид и угрозы убедили девушек-администраторов в серьезности намерений злоумышленника, ушел он из развлекательного заведения с 290 тысячами рублей выручки.

Поймать рыжебородого налётчика помогла запись с расположенных в Александровском парке камер видеонаблюдения. Свою вину он признал, ущерб возместил, но ближайшие 3,5 года проведет в колонии строгого режима.