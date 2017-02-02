Иванович присоединился к «Зениту» на сборах в Испании

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович присоединился к команде на сборах в Испании сегодня, 2 февраля. Через два часа он проведет первую тренировку под руководством Луческу, сообщает официальный твиттер-аккаунт петербургского клуба.

«Зенит» проводит сборы в Аликанте на небольшой тренировочной базе. Тренировки проходят два раза в день. Принять участие в первом товарищеском матче Иванович сможет уже завтра, 3 февраля. В этот день «Зенит» встречается с чешской «Спартой».

Ранее петербургский клуб внес Ивановича в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. Выступать он будет под номером 60.