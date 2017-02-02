Смольный не будет менять сквер на Морской набережной на парковку
Правительство Петербурга не намерено размещать новые парковочные места на Морской набережной, где сейчас расположен сквер. Это связано со статусом территории.
Предложение организовать парковку вместо газона напротив дома № 43, корпус 1, по Морской набережной было размещено на портале «Наш Санкт-Петербург» одним из жителей Василеостровского района. Автор отмечал, что с открытием центрального участка ЗСД количество мест для размещения автомобилей в районе съезда с трассы сократилось.
Из ответа комитета по благоустройству Петербурга, о котором "Фонтанке" стало известно 2 февраля, ясно, что принять такое решение властям не позволяет законодательство. На территориях зеленых насаждений общего пользования запрещается предоставление земельных участков для размещения объектов капитального строительства — именно к этой категории относятся парковочные места.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что с вводом в эксплуатацию центрального участка ЗСД резко усложнилась транспортная ситуация в районе пересечения Уральской и Наличной улиц.