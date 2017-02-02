Очевидцы: Из горящей квартиры во 2-м Рабфаковском по трубе спустился человек

Коммунальная квартира загорелась днем 2 февраля в Невском районе Петербурга. Очевидцы заметили на месте происшествия спускающегося по водосточной трубе человека.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в половине четвертого вечера в службу «01» поступил сигнал о пожаре в доме №17 по 2-му Рабфаковскому переулку. В пятикомнатной квартире горят коридор и одна из комнат. На месте работают три пожарных расчета.



Местные жители в соцсетях пишут, что видели, как, спасаясь из горящего помещения, слезал по водосточной трубе мужчина. В ГУ МЧС эти данные не прокомментировали, сообщив лишь, что сведения о пострадавших не поступали.