Пьяного водителя в Петербурге задержали после угона со штрафстоянки

Сотрудники УВО в Приморском районе Петербурга в результате погони задержали пьяного водителя. Сам инцидент произошел ночью 31 января, однако известно о нем стало сегодня, 2 февраля.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, погоне предшествовало ДТП, а ему – угон со штрафстоянки. При этом водитель оглушил охранника.

Впрочем, и это не все «подвиги» злополучного автомобилиста.

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