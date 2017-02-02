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02.02.2017 16:16

Международные резервы России за неделю выросли ещё на 6,6 млрд долларов

Международные резервы России за неделю с 20 по 27 января выросли на $6,6 млрд, или 1,7%, — до $392,5 млрд, сообщает 2 февраля Банк России.

Увеличение резервов произошло «вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота», отмечает регулятор финансового рынка.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они стабильно растут с 6 января 2017 года.


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02.02.2017 15:48
Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
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26.01.2017 15:52
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Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
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25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
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25.01.2017 13:35
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Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.
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24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
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23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
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