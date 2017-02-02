Международные резервы России за неделю выросли ещё на 6,6 млрд долларов

Международные резервы России за неделю с 20 по 27 января выросли на $6,6 млрд, или 1,7%, — до $392,5 млрд, сообщает 2 февраля Банк России.

Увеличение резервов произошло «вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота», отмечает регулятор финансового рынка.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они стабильно растут с 6 января 2017 года.