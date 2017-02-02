Бывшего депутата Госдумы Соколову отправили руководителем в МПА СНГ

Член партии «Единая Россия», экс-депутат Государственной думы Ирина Соколова начала работу в Межпарламентской ассамблее СНГ в Северной столице. После проигрыша выборов в петербургский ЗакС бывшему парламентарию прочили должность на госслужбе.

Как сообщила «Фонтанке» сама Соколова, с нового года она занимает представительскую должность, являясь заместителем генерального секретаря Совета МПА СНГ и полномочным представителем Федерального собрания Российской Федерации.

«Я уже включилась в работу и намерена готовить различные мероприятия к празднованию 25-летия МПА СНГ», – рассказала экс-депутат Госдумы.

Отметим, что Ирина Соколова собиралась идти в Государственную думу по 214-му округу в Красногвардейском районе, выиграв там праймериз «Единой России» весной 2016 года. Однако затем в «ЕР» сняли ее кандидатуру с выборов, освободив округ, как считается, для эсера Елены Драпеко. После этого Ирина Соколова предприняла попытку баллотироваться в ЗакС по спискам партии, однако выборы проиграла, хотя ее и прочили на место сенатора Совета Федерации от законодательной власти города. Как утверждали собеседники «Фонтанки», после проигрыша Соколовой пообещали найти должность.

Ранее Соколова работала заместителем исполнительного директора, президентом Национального некоммерческого фонда поддержки сотрудников органов ФСБ и членов их семей (Санкт-Петербург), была помощником депутата Госудумы четвёртого и пятого созывов Бориса Грызлова по работе в Северной столице, руководителем региональной общественной приёмной «Единой России» в городе на Неве. Избиралась депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации пятого и шестого созывов.

В свою очередь, мужа экс-депутата, бывшего полковника КГБ Валерия Соколова называют хорошим знакомым экс-руководителя ФСБ, ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Валерий Соколов также является председателем совета директоров ЗАО «Научные приборы». По данным СМИ, эта компания выполняла для ФСБ экспертизы проектов в сфере защиты информации и систем безопасности.

Сын Валерия и Ирины Соколовой Алексей с 2014 года является заместителем министра информатизации и связи.