МВД РФ потребовало 19 млн от «золотых парашютистов» СЗФО

Министерство внутренних дел РФ заявило иск на 19 миллионов к «золотым парашютистам» из ГУ МВД РФ по СЗФО. Представитель ведомства объявил о финансовых претензиях на очередном заседании по делу о растрате и покушении на мошенничество, фигурантами которого являются бывшие руководители окружного управления, в Дзержинском районном суде Петербурга 2 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», судья Анжелика Морозова, которая рассматривает дело, несмотря на протесты подсудимых, приобщила гражданский иск на 19 100 000 рублей к делу. Ровно такая же сумма оставалась на расчетном счете ГУ МВД по СЗФО в мае 2014 года, когда указом президента РФ окружные управления Министерства внутренних дел были упразднены. По версии следствия, позже эти деньги были похищены.

Напомним, указ президента РФ о расформировании ГУ МВД СЗФО был подписан 5 мая 2014 года. К этому дню на балансе ведомства оставалось 19,1 млн рублей — эти средства должны были перейти к петербургскому региональному главку. Однако уже к середине мая передавать ведомству было нечего — на счетах остался ноль. По версии следствия, глава управления генерал Виталий Быков вместе с замом, полковником полиции Александром Монастыршиным и главным тыловиком, полковником внутренней службы Иваном Лозюком при помощи финансиста управления Светланы Шатовой и кадровика Ирины Бурхановой оформил эти 19 млн как премии «особо отличившимся» сотрудникам, среди которых были секретари подсудимых, их водители и т. д. При этом следствие полагает, что фактически часть денег поступила руководству ГУ МВД РФ по СЗФО.