Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
Из них на срочных депозитах петербургские компании разместили 44,9 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого периода составил 7%.
Из общего объема средств клиентов Северо-Западного банка Сбербанка в размере 330 млрд рублей на долю петербургских компаний приходится 41%.
«На протяжении последних лет мы видим отчетливый тренд на рост объема привлечения средств в среднем на 8-9% в год», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков