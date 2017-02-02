Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей

Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.

Из них на срочных депозитах петербургские компании разместили 44,9 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого периода составил 7%.

Из общего объема средств клиентов Северо-Западного банка Сбербанка в размере 330 млрд рублей на долю петербургских компаний приходится 41%.

«На протяжении последних лет мы видим отчетливый тренд на рост объема привлечения средств в среднем на 8-9% в год», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков

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