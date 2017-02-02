Самолет, летевший из Симферополя в Петербург, экстренно сел в Ростове

Рейс авиакомпании "Россия" совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за трещины на лобовом стекле. Пассажиры отправятся в Петербург другими рейсами.

Как сообщил "Фонтанке" официальный представитель авиакомпании «Россия», экипаж самолета, совершавшего перелет из Симферополя в Северную столицу, принял решение о посадке в Ростове в соответствии в правилами выполнения полетов днем 2 февраля. Самолет благополучно приземлился в 15:10. Что стало причиной образования трещины, неизвестно.

Вероятней всего пассажиры отправятся в Петербург другими рейсами авиакомпании или самолетами партнеров. Решается вопрос, что делать с поврежденным бортом.

Рейс FV6891 должен был приземлится в Пулково в 16:45 мск.