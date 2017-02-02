Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций: «Дошколята», «Сделано вместе», «Искусственный интеллект», «Креативный Digital» и «Живущие в сети», благодаря чему теперь конкурс охватывает все возрастные группы: от 4 до 18 лет.

«Этот сезон стал уникальным для конкурса. Нововведения коснулись всех его аспектов, от правил участия до номинаций и механики. Впервые в истории «Звезды Удачи» родители могут отправить творчество малышей возрастом от 4 до 7 лет на сайт www.zvezdaudachi.com в номинацию «Дошколята» и выиграть замечательные призы. Также вместе со своими воспитанниками педагоги могут побороться за главный приз в номинации «Сделано вместе», члены жюри которой по достоинству оценят совместное творчество ученика и учителя. Кроме того, школьное подразделение конкурса дополнилось номинацией «Искусственный интеллект» – пространством для творчества юных кодировщиков и ребят, увлечённых электромеханикой», – сообщила руководитель проекта «Звезда Удачи» Ирина Хворостухина.

«Звезда Удачи»

Студенческое состязание дополнилось номинациями «КреативныйDigital» и «Живущие в сети». Молодые блогеры и любители цифрового искусства смогут выразить себя в рамках конкурса, получить авторитетный комментарий и направление для профессионального развития от членов жюри.

«Мы постоянно привносим новое в этот замечательный конкурс, – отметил генеральный директор ГК «ЦДС» Михаил Медведев, – Одним из нововведений последнего года стало качественное расширение школьного конкурса. Мы стали привлекать студентов к участию в состязании. Меньше чем за год «Звезда Удачи» существенно нарастила качество и количество конкурсных работ, расширила призовой фонд, усилила взаимодействие с Комитетами Правительства Санкт-Петербурга, учебными заведениями, коллегией педагогов и открыла перед собой новые горизонты. Неизменным осталось одно – как новичок, так и юный мастер имеют одинаковые шансы на победу в конкурсе «Звезда Удачи», главное – стремление к творческому росту!».

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