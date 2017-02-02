Владимир Путин прибыл в Венгрию, в Будапеште состоятся переговоры президента России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Кремля. "На предстоящих в Будапеште переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном планируется обсудить ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам его визита в Москву 17 февраля 2016 года. Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей", – сообщает пресс-служба президента РФ.

На переговорах главы государств обсудят вопросы сотрудничества в энергетике, в том числе атомной. Также будут обсуждаться политические вопросы, в частности решение конфликта в Донбассе.