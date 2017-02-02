Партнер Тимченко построит жилье на Благодатной

Компания «Тандем-Истейт» Владимира Пинчука, бизнес-партнера Геннадия Тимченко, возведет девятиэтажный жилой дом на месте конструктивистского здания на Благодатной улице в Петербурге. Она получила разрешение на строительство.

Как сообщили «Фонтанке» 2 февраля в Госстройнадзоре, на Благодатной улице, 57, появится здание высотой 29,9 метра. Дом будет рассчитан на 150 квартир. В подземном этаже устроят автостоянку на 78 машин. Здание должны сдать в апреле 2019 года.

Формально работы называются реконструкцией исторического здания под жилой дом. До 2015 года на участке находился конструктивистский дом завода «Электросила». Его купило на городских торгах ООО «Интерконтракт», связанное с Владимиром Пинчуком. Четырехэтажное здание снесли, при этом городской закон о зонах охраны указывает, что его необходимо восстановить, сохранив объемно-планировочное решение.

Компания «Тандем-Истейт» принадлежит Владимиру Пинчуку. Он является совладельцем компании «Пикон», поставляющей оборудование для «Газпромнефти», «Роснефтьбункера», а также «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко. Также Пинчук и Тимченко основали благотворительный фонд «Ключ», который зарегистрирован в Гатчинском районе Ленинградской области.