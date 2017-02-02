В петербургской подземке начал курсировать вагон-«ветеран»

Почти сорокалетний мытищинский вагон со 2 февраля вновь перевозит пассажиров на второй линии метро Петербурга. После ремонта, который длился около года, ретровагон прицепили к новому составу.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в ходе реконструкции сохранили не только синий цвет внутренней отделки, но и памятную табличку, указывающую, что вагон был сделан в Мытищах в 1978 году.

Вагоны мытищинского производства пользовались большой популярностью в ленинградской подземке в советское время, а их поставки были самыми массовыми за всю историю метро Северной столицы.

Первый серийный головной вагон этой модели будет работать на второй линии – от станции «Парнас» до «Купчино».