Эконадзор привлек к ответственности генподрядчика трассы М-11

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области привлек к ответственности генподрядчика строительства трассы М-11 по первому из 22 дел о самовольном занятии лесных участков.

Решением кассационного арбитражного суда Северо-Западного округа оставлены в силе постановление комитета и решение арбитражного суда первой инстанции о привлечении акционерной итало-турецкой компании «Асталди-Ичташ» к штрафу в размере 250 тысяч рублей за самовольное занятие лесных участков.

Подробности читайте на 47news.