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02.02.2017 15:08

В компании Normann поменялся генеральный директор

В компании Normann поменялся генеральный директор
Normann

В строительной компании «Норманн» произошла  смена генерального директора. Вместо Николая Леонидовича Копытина, работавшего 5 лет, пост занял его первый заместитель Борис Петрович Бросалин.

Бросалин закончил Архангельский Государственный Технический Университет по специальности «Финансы и Кредит», еще на стадии учебы попал в «Сбербанк», где начал с кредитного инспектора. Через полгода стал начальником сектора кредитования.

«В Normann работаю давно – сперва я занимался составлением и контролем бюджетов строительной компании целиком. Компания тогда быстро росла. Все с удовольствием брались за любую работу и много было направлений для развития и роста. Затем мне предложили стать финансовым директором. Сначала был финансовым директором при генеральном директоре Смирнове Владимире Ивановиче, потом появился Николай Леонидович Копытин. У него были очень амбициозные задачи, не просто роста, а стремительного роста объемов строительства», – рассказывает Бросалин.

В 2014 году Бросалин стал первым заместителем Копытина.  Тогда уже компания перешла от стремительного роста к более спокойному развитию. «Передо мной была поставлена зада упорядочивания деятельности, описания бизнес-процессов, отслеживание эффективности деятельности компании.»

Борис Петрович Бросалин
Борис Петрович Бросалин

Свой новый кабинет Бросалин занял несколько дней назад. «Революций не будет, но мы начинаем новый этап развития компании. Мы два года готовилась к этому этапу деятельности, и сейчас в ней будут происходить некоторые структурные и управленческие изменения. Некоторые структурные подразделения будут воссозданы, например экономическая, финансовая  и исполнительная дирекция. У нас было две ветви власти и 15 подразделений замыкалось на одного генерального директора и зама – тогда меня. Сейчас управленческая схема поменяется, она будет более гибкой и управляемой. Некоторые отделы будут перераспределены и структурированы таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности в работе и замкнуть их на «своего» директора. Сейчас у компании нет гонки за объемами. У нас достаточный портфель проектов, поэтому сейчас самое главное сохранить тот уровень, на который мы вышли. В прошлом, 2016 году у нас был рекордный ввод жилья и на таком примерно уровне и мы планируем работать в ближайшее время», – добавил Бросалин.

Справка о компании Normann
 

 

 


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