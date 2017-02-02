В компании Normann поменялся генеральный директор

В строительной компании «Норманн» произошла смена генерального директора. Вместо Николая Леонидовича Копытина, работавшего 5 лет, пост занял его первый заместитель Борис Петрович Бросалин.

Бросалин закончил Архангельский Государственный Технический Университет по специальности «Финансы и Кредит», еще на стадии учебы попал в «Сбербанк», где начал с кредитного инспектора. Через полгода стал начальником сектора кредитования.

«В Normann работаю давно – сперва я занимался составлением и контролем бюджетов строительной компании целиком. Компания тогда быстро росла. Все с удовольствием брались за любую работу и много было направлений для развития и роста. Затем мне предложили стать финансовым директором. Сначала был финансовым директором при генеральном директоре Смирнове Владимире Ивановиче, потом появился Николай Леонидович Копытин. У него были очень амбициозные задачи, не просто роста, а стремительного роста объемов строительства», – рассказывает Бросалин.

В 2014 году Бросалин стал первым заместителем Копытина. Тогда уже компания перешла от стремительного роста к более спокойному развитию. «Передо мной была поставлена зада упорядочивания деятельности, описания бизнес-процессов, отслеживание эффективности деятельности компании.»

Борис Петрович Бросалин

Свой новый кабинет Бросалин занял несколько дней назад. «Революций не будет, но мы начинаем новый этап развития компании. Мы два года готовилась к этому этапу деятельности, и сейчас в ней будут происходить некоторые структурные и управленческие изменения. Некоторые структурные подразделения будут воссозданы, например экономическая, финансовая и исполнительная дирекция. У нас было две ветви власти и 15 подразделений замыкалось на одного генерального директора и зама – тогда меня. Сейчас управленческая схема поменяется, она будет более гибкой и управляемой. Некоторые отделы будут перераспределены и структурированы таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности в работе и замкнуть их на «своего» директора. Сейчас у компании нет гонки за объемами. У нас достаточный портфель проектов, поэтому сейчас самое главное сохранить тот уровень, на который мы вышли. В прошлом, 2016 году у нас был рекордный ввод жилья и на таком примерно уровне и мы планируем работать в ближайшее время», – добавил Бросалин.

Справка о компании Normann

