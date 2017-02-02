Пиотровский: Пальмиру нужно вернуть. Это вопрос чести

Государственный Эрмитаж готов поучаствовать в реконструкции Пальмиры и других сирийских памятников, когда военные действия станут «чуть-чуть потише». Российское Министерство культуры уже готовит для этого специальное соглашение с Сирийской Республикой при участии ЮНЕСКО.

Об этом 2 февраля заявил журналистам в Петербурге глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Его пресс-конференция прошла в информационном агентстве «Интерфакс».

«Пальмира, к сожалению, упущена. И её нужно вернуть. Это вопрос чести. Министерство культуры готовит соглашение с Сирийской Республикой о нашем участии вместе с ЮНЕСКО о восстановлении памятников Сирии», – рассказал Пиотровский.

Напомним, 27 марта 2016 года сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру, один из богатейших городов поздней античности, признанного ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. В январе 2017 года, после повторного захвата Пальмиры, боевики Исламского государства (запрещено в России) взорвали центральную часть амфитеатра. В 2016 году российские учёные создали 3D-модель памятников древнего города.