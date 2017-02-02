В Петербурге дальнобойщик заплатит 50 тысяч штрафа за акцию с перекрытием ЗСД

Дальнобойщик Александр Макаров, перекрывавший в январе ЗСД в знак протеста, заплатит 50 тысяч рублей штрафа. 2 февраля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию активиста, но не согласился с его доводами.

«Мы будем обжаловать это решение, дойдем до Верховного суда. Сегодня судья приняла решение за три минуты, не приняв от нас ни одного ходатайства», – заявил «Фонтанке» председатель Объединения дальнобойщиков России Андрей Бажутин.

Протестная акция дальнобойщиков состоялась 5 января 2017 года. Десять машин заблокировали движение у южного пункта оплаты ЗСД. Тогда полицией был задержан только один участник событий – Александр Макаров, в отношении него возбудили два административных дела – за неповиновение требованиям сотрудников полиции и за перекрытие автодороги. Московский районный суд признал факт нарушения петербуржцем КоАП РФ, тот попытался обжаловать решение. Сегодня, 2 февраля, Санкт-Петербургский горсуд оставил в силе решение суда первой инстанции и постановил, что Макаров должен заплатить 50 тысяч рублей за перекрытие ЗСД и 500 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, из-за январской акции на ЗСД у пункта оплаты ЗСД образовалась огромная пробка, в двадцатиградусный мороз автомобилисты несколько часов ждали, когда на скоростном диаметре возобновится движение. Кроме того, водители большегрузов повредили шлагбаумы.