Навальному присудили 63 тысячи евро за незаконное преследование в России

Европейский суд по правам человека встал на сторону оппозиционера Алексея Навального и присудил ему компенсацию за незаконное преследование в России.

Согласно документу, опубликованному на сайте ЕСПЧ 2 февраля, суд счел обоснованными жалобы оппозиционера на российские власти. Он заявил о нарушении своих прав по семи эпизодам с его преследованием и задержанием с марта 2012 года по февраль 2014, два из которых суд объединил в один. Суд согласился с тем, что были нарушены права Навального на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу собраний и объединений.

За нарушения по трем статьям Конвенции о защите прав человека Навальному шестью голосами против одного присудили компенсацию.

Ответчик, в лице Российской Федерации, в течение трех месяцев должен выплатить Навальному в общей сложности 63 тысячи евро, что по сегодняшнему (2 февраля) курсу составляет чуть больше 4 миллионов рублей.