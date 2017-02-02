Навальному присудили 63 тысячи евро за незаконное преследование в России
Европейский суд по правам человека встал на сторону оппозиционера Алексея Навального и присудил ему компенсацию за незаконное преследование в России.
Согласно документу, опубликованному на сайте ЕСПЧ 2 февраля, суд счел обоснованными жалобы оппозиционера на российские власти. Он заявил о нарушении своих прав по семи эпизодам с его преследованием и задержанием с марта 2012 года по февраль 2014, два из которых суд объединил в один. Суд согласился с тем, что были нарушены права Навального на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу собраний и объединений.
За нарушения по трем статьям Конвенции о защите прав человека Навальному шестью голосами против одного присудили компенсацию.
Ответчик, в лице Российской Федерации, в течение трех месяцев должен выплатить Навальному в общей сложности 63 тысячи евро, что по сегодняшнему (2 февраля) курсу составляет чуть больше 4 миллионов рублей.
Справка:
Напомним, в 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Позже Европейский суд по правам человека постановил, что право на справедливое судебное разбирательство политика в ходе процесса было нарушено. Верховный суд РФ учел мнение международного суда и удовлетворил жалобу на приговор, отменив его и направив дело на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд города Кирова. Вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того, как оппозиционер на него не явился.