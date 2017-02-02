Легкоатлет из уголовного розыска Петербурга выиграл ночной спринт у Форреста Гампа с ножом

Оперативник уголовного розыска Московского района победил подозреваемого из Киргизии в забеге на 500 метров. Именно на бывшего профессионального спортсмена-спринтера сделало ставку руководство полиции, оставив его в засаде, зная, что разыскиваемый активно увлекается бегом. В результате мужчина по прозвищу Форрест Гамп задержан за разбой.

По информации «Фонтанки», вечером 1 февраля полицейские Московского района Петербурга прибыли в дом №41 по улице Варшавской после того, как получили сообщения, что на лестничной площадке неизвестный ударил ножом в горло 41-летнюю петербурженку и отобрал ее сумку. Личность злодея правоохранители установили быстро – к их удивлению оказалось, что напавший является соседом потерпевшей по лестничной площадке. Им оказался 18-летний гражданин Киргизии по имени Азизбек, более известный в микрорайоне как Форрест Гамп. Данное прозвище в округе он получил за то, что быстро бегает.

Учитывая конкурентное преимущество Форреста, в засаде оставили оперативника уголовного розыска Московского района, который ранее профессионально занимался бегом на дистанциях до 1000 метров. Наконец, под утро 2 февраля фигурант подошел к парадной дома, но, заметив приближающуюся к нему мужскую фигуру (сотрудника полиции), решил дать дёру.

Как известно «Фонтанке», состязание в спринте продолжалось не более полуминуты, а метров через 500 (при учете форы у Азизбека примерно в пятьдесят метров), он был остановлен грамотным подкатом. После задержания напарник оперативника-легкоатлета нашел на крыше стоящего фургона нож, выброшенный Форрестом на бегу.

Дальнейшее проходило уже в менее детективной обстановке, а к обеду 2 февраля подозреваемый был задержан Следственной службой УМВД по Московскому району.