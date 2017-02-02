Сад Юсуповского дворца закроют на ремонт до октября 2017-го

Капитальный ремонт сада дворца Юсуповых на набережной Мойки в Петербурге начнется весной и продлится до 20 октября текущего года. На это время вход в зеленую зону будет закрыт.

Как сообщили в комитете по охране памятников 2 февраля, доступ в сад, вход в который осуществляется с улицы Декабристов, будет закрыт по требованиям безопасности. На территории зеленой зоны отремонтируют инженерные сети и систему водоотведения, дорожки. А также посадят новые деревья и кустарники, обновят газоны, цветники и заменят скамейки и урны. Проект ремонта разработала компания «Матис».

Конкурс на благоустройство сада был объявлен 31 января. Максимальная стоимость работ – 8,8 млн рублей. Итоги тендера подведут 7 марта. Победитель должен будет приступить к работам после получения разрешения КГИОП.

Пейзажный сад на Декабристов был разбит после 1830 года. Тогда участок с дворцом приобрел князь Николай Борисович Юсупов. Капитальный ремонт сада проходил в конце 1970-х.