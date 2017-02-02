38 домов попали в зону коммунальной аварии на проспекте Ветеранов

Прорыв на тепломагистрали диаметром 400 мм произошел в Петербурге 2 февраля на проспекте Ветеранов. Нормальное теплоснабжение в 38 пострадавших домов коммунальщики обещают вернуть к полуночи.

Как стало известно «Фонтанке», специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали ремонтные работы на месте дефекта на тепломагистрали у дома №33 по проспекту Ветеранов в 11 утра. В 12.20 приступили к демонтажу прорванной трубы и её замене на новую. Работы должны быть завершены к полуночи.

Как пояснили в компании, в некоторых домах возможно ограничение горячего водоснабжения. Это связано с тем, что дома запитываются по закрытой схеме: циркулирующая по трубам вода используется только для отопления и не забирается из теплосетей для обеспечения ГВС.