Глава Эрмитажа: В Бирже ситуация хуже, чем предполагали

Ситуация со зданием Биржи на стрелке Васильевского острова оказалась хуже, чем предполагали. С таким заявлением для прессы выступил 2 февраля в Петербурге генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Его пресс-конференция только что закончилась в информационном агентстве «Интерфакс», сообщает корреспондент "Фонтанки".

«В Бирже ситуация оказалась хуже, чем предполагали. Она аварийная. Там нужно мощно укреплять фундамент», – подчеркнул глава музея.

От напомнил, что предположительная дата открытия Биржи после реставрации – 2019 год. Но озвучивать более точные даты , по мнению Пиотровского, «вещь опасная»: лучше «работать спокойно, а не лихорадочно».

Напомним, здание Биржи передали Эрмитажу в 2013 году. Там должен расположиться музей геральдики. В августе 2016-го Эрмитаж объявил тендер на проведение первоочередных работ по реставрации объекта. Их стоимость – 173 миллиона рублей.