Глава Эрмитажа: В Бирже ситуация хуже, чем предполагали
Ситуация со зданием Биржи на стрелке Васильевского острова оказалась хуже, чем предполагали. С таким заявлением для прессы выступил 2 февраля в Петербурге генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Его пресс-конференция только что закончилась в информационном агентстве «Интерфакс», сообщает корреспондент "Фонтанки".
«В Бирже ситуация оказалась хуже, чем предполагали. Она аварийная. Там нужно мощно укреплять фундамент», – подчеркнул глава музея.
От напомнил, что предположительная дата открытия Биржи после реставрации – 2019 год. Но озвучивать более точные даты , по мнению Пиотровского, «вещь опасная»: лучше «работать спокойно, а не лихорадочно».
Напомним, здание Биржи передали Эрмитажу в 2013 году. Там должен расположиться музей геральдики. В августе 2016-го Эрмитаж объявил тендер на проведение первоочередных работ по реставрации объекта. Их стоимость – 173 миллиона рублей.
Справка:
Здание Биржи — центральное строение архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Строилось по проекту архитектора Тома де Томона с 1805 по 1816 год. С 1941 года до 2013 года в ней находился Центральный военно-морской музей.