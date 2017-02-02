"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017.

Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам. Хотите узнать, зачем они нужны и как они могут сделать ваше лето ярче – просто сканируйте их.

Для тех, кто не знаком с QR-кодами – это разновидность штрих-кода, который имеет форму квадрата. При виде нашего летнего кода вам непременно захочется в отпуск. Ищите QR-коды на улицах Санкт-Петербурга, в представительстве авиакомпании и в авиакассах. Подсказка: один из кодов находится рядом с МДЦ « Нептун». Подробности на сайте.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).