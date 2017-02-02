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03.02.2017 09:00

"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
«Уральские авиалинии»

Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017.

Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам.  Хотите узнать, зачем они нужны и как они могут сделать ваше лето ярче – просто сканируйте их.

Для тех, кто не знаком с QR-кодами – это разновидность штрих-кода, который имеет форму квадрата. При виде нашего летнего кода вам непременно захочется в отпуск. Ищите QR-коды на улицах Санкт-Петербурга, в представительстве авиакомпании и в авиакассах. Подсказка: один из кодов находится рядом с МДЦ « Нептун». Подробности на сайте.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).


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"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

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Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
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