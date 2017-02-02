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02.02.2017 15:06
32 Комментариев

«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

«Фонтанка» возобновляет традицию «рыбных четвергов». Вместе с шеф-поваром мы готовим варианты рыбных блюд. И первым блюдом, конечно, будет ленинградская рыба-огурец. На Фонтанке треснул лёд, в гости корюшка плывет.
«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

Пользу этой рыбы-витамина для петербуржцев от мала до велика можно изложить в сезонном алфавитном порядке – А, В, Д... не говоря уже о содержании белка и прочих микроэлементов, а вот о лишних калориях, напротив, забыть.  

Шеф-повар Константин Рыбалкин показал, как вкусно и быстро приготовить рыбу-огурец.

Для удобства хозяек публикуем полный рецепт.
 
Самая вкусная корюшка по традиционному рецепту:

Ингредиенты (на 1 порцию):
корюшка — 350 граммов
соль — 4 грамма
черный перец – 1 грамм
мука — 50 граммов
растительное  масло — 80 граммов

Салат:

микс-салат (фриллис – 10 граммов, руккола — 10 граммов, лолло-россо — 10 граммов)
томаты-черри — 25 граммов
оливковое масло — 15 граммов
лимон — 25 граммов

1. Посолить, поперчить корюшку. Посолить и поперчить муку. В муке обвалять корюшку, обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом. Жарить до готовности.

2. Микс-салат вымыть, нарвать руками, добавить нарезанные черри. Заправить оливковым маслом и солью. Лимон нарезать для украшения.

Материал  подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

В следующие четверги мы расскажем о других рецептах из доступных сортов рыб.    
 


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комментарии пользователей (32)
makosh
2 февраля 2017 г. 22:01
ТеКС:
таки у вас на Кипр доплыла корюшка?)))
да нет, это я вспоминаю)
ПЛУТОН
2 февраля 2017 г. 20:10
Веселый фотограф:
пахнед)
Суп из снетков хорошо пахнет )))
Веселый фотограф
2 февраля 2017 г. 20:05
ПЛУТОН: пахнед)
ПЛУТОН
2 февраля 2017 г. 20:03
Веселый фотограф:
тока соседей жалко))
А чего их жалеть )))
ТеКС
2 февраля 2017 г. 19:54
makosh,таки у вас на Кипр доплыла корюшка?)))
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