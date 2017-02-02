«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

«Фонтанка» возобновляет традицию «рыбных четвергов». Вместе с шеф-поваром мы готовим варианты рыбных блюд. И первым блюдом, конечно, будет ленинградская рыба-огурец. На Фонтанке треснул лёд, в гости корюшка плывет.

Пользу этой рыбы-витамина для петербуржцев от мала до велика можно изложить в сезонном алфавитном порядке – А, В, Д... не говоря уже о содержании белка и прочих микроэлементов, а вот о лишних калориях, напротив, забыть.

Шеф-повар Константин Рыбалкин показал, как вкусно и быстро приготовить рыбу-огурец.

Для удобства хозяек публикуем полный рецепт.



Самая вкусная корюшка по традиционному рецепту:

Ингредиенты (на 1 порцию):

корюшка — 350 граммов

соль — 4 грамма

черный перец – 1 грамм

мука — 50 граммов

растительное масло — 80 граммов

Салат:

микс-салат (фриллис – 10 граммов, руккола — 10 граммов, лолло-россо — 10 граммов)

томаты-черри — 25 граммов

оливковое масло — 15 граммов

лимон — 25 граммов

1. Посолить, поперчить корюшку. Посолить и поперчить муку. В муке обвалять корюшку, обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом. Жарить до готовности.

2. Микс-салат вымыть, нарвать руками, добавить нарезанные черри. Заправить оливковым маслом и солью. Лимон нарезать для украшения.

Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

В следующие четверги мы расскажем о других рецептах из доступных сортов рыб.

