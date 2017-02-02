«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт
Пользу этой рыбы-витамина для петербуржцев от мала до велика можно изложить в сезонном алфавитном порядке – А, В, Д... не говоря уже о содержании белка и прочих микроэлементов, а вот о лишних калориях, напротив, забыть.
Шеф-повар Константин Рыбалкин показал, как вкусно и быстро приготовить рыбу-огурец.
Для удобства хозяек публикуем полный рецепт.
Самая вкусная корюшка по традиционному рецепту:
Ингредиенты (на 1 порцию):
корюшка — 350 граммов
соль — 4 грамма
черный перец – 1 грамм
мука — 50 граммов
растительное масло — 80 граммов
Салат:
микс-салат (фриллис – 10 граммов, руккола — 10 граммов, лолло-россо — 10 граммов)
томаты-черри — 25 граммов
оливковое масло — 15 граммов
лимон — 25 граммов
1. Посолить, поперчить корюшку. Посолить и поперчить муку. В муке обвалять корюшку, обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом. Жарить до готовности.
2. Микс-салат вымыть, нарвать руками, добавить нарезанные черри. Заправить оливковым маслом и солью. Лимон нарезать для украшения.
Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».
В следующие четверги мы расскажем о других рецептах из доступных сортов рыб.